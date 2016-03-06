مصرع كهربائى بشركة مقاولات دهسه هراس الرصف بالبحيرة

استقبل مستشفى إيتاى البارود العام اليوم "م.م.ع" كهربائى بشركة مقاولات ومقيم بصفط اللبن بولاق الدكرور جيزة، جثة هامدة، إثر إصابته بتهشم بعظام الجمجمة والساعدين وتهتك بالمخ ونزيف داخلى.

بسؤال مرافقه "و.ع.م" سائق حفار بذات الشركة ومقيم محرم بك الإسكندرية، قرر أنه حال قيامه والمتوفى بإصلاح عطل بالحفار قيادته (منطقه أعمال رصف بالطريق الزراعى السريع) اصطدم بالمتوفى هراس الرصف (الخاص بالشركة) ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

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