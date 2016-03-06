إصابة 3 طلاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الدقهلية

أصيب 3 طلاب بأحد قرى أجا فى محافظة الدقهلية بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع طلاب آخرين.>تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من مستشفى المنصورة الدولى بوصول أحمد م 16 سنة طالب، مصاب بجرح قطعى فى الرأس، ومحمد عبد العزيز المغاورى 15 سنة طالب، مصاب بجرح قطعى بالوجه والرقبة، ومحمود نبيل سعد 16 سنة طالب، مصاب بجرح نافذ أعلى الظهر ونزيف داخلى.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين وقوع مشاجرة بين المصابين وبين ثلاثة طلاب آخرين، نتيجة خلافات قديمة بينهم، فانتظر الجناة عودة الطلاب من أحد الدروس، واستوقفوهم وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء، و المتهمون هم: عبد المعبود ي 16 سنة طالب، و شريف ا 17 سنة طالب هارب، وأحمد محمد جاب الله 15 سنة طالب، وجميعهم مقيمين بقرية جراح التابعة لمركز أجا، و وتم تحرير محضر بالواقعة، و تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وبالتحقيق معهم أرشدوا عن مكان السلاح المستخدم فى المشاجرة.

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