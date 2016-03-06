تأجيل الحكم في دعوى حل اتحاد الكرة

يحضر مسؤولو الأهلي ملعب مختار التتش لمران المدرب الهولندي مارتن يول الأول على الملعب الموجود في مقر النادي بالجزيرة عن طريق قص نجيلة أرضية الملعب.

وكان الأهلي قد استقدم دكة بدلاء جديدة قبل الإعلان الرسمي عن تولي يول المسؤولية الفنية للفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد ملعب مختار التتش لاستقبال المران الأول بقيادة يول عليه.

وحضر مدرب الأحمال مايكل ليندمان خطوات تحضير الملعب.

وقاد يول تدريبين للفريق خلال المعسكر الذي أقيم في برج العرب.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بقيادة مارتن يول على مصر للمقاصة 2-1 في الجولة الـ21 من الدوري.