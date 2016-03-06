دي ميستورا: سأعمل خلال محادثات جنيف علي مناقشة مستقبل سوريا

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا انه يرغب خلال محادثات جنيف المقررة يوم الخميس المقبل التطرق إلي قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا.

وقال المبعوث الأممي – في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الأحد – انني “سأعمل خلال محادثات السلام المرتقبة علي مناقشة كل ما يتعلق بمستقبل سوريا بدلا من التطرق إلي انتهاكات الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الاطراف” ، مؤكدا ان الهدنة في سوريا هشة وأن نجاحها غير مضمون .

وتأتي تصريحات دي ميستورا تزامنا مع تحديده يوم الخميس المقبل موعدا لاستئناف محادثات السلام السورية في مدينة جنيف .

وكان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق أن الهدنة في سوريا لا تزال صامدة بشكل كبير ونجحت في تقليل أعمال العنف، على الرغم من حدوث اشتباكات متقطعة في بعض المدن.

أ ش أ