فيديو| أسود جائعة يفترسون جاموس أمام السائحين

التقط مرشد سياحي كان في طريق عودته مع وفد سياحي من رحلة في غابات جنوب إفريقيا، لحظة خطفت أنفاسهم لمجموعة من الأسود الجائعة انقضت على جاموس في الطريق مفترسةً إياه.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي بثه “24″ هروب جاموستين على الطريق يتبعهما أسد، إلا أن إحداهما لاذت بالفرار، أما الأخرى فتوجهت ناحية أسد الذي تراجع إلى الخلف، فظنت الجاموس أن الأمر انتهى، فانطلقت تلحق بالأخرى، إلا أن الأسد الجائع لم يتركها، وطاردها حتى انقض عليها، بصحبة آخر.

وعندما أوقع الأسدان الجاموسة على جانب الطريق، تجمع بقية الأسود واحداً تلو الآخر لالتهام فريستهم وتناول وجبتهم الدسمة، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ووثق المرشد السياحي مارتن لانغ، الذي كان عائداً مع الوفد السياحي من منتزه كروغر الوطني بجنوب أفريقيا، مشهد الهجوم من داخل السيارة وظل ماكثاً ووفده السياحي بالطريق لمدة 20 دقيقة يصور لحظتي الانقضاض والافتراس من قبل الأسود.

وبعد الانتهاء من الغداء، توجه أحد الأسود ناحية السيارة، لكنه لم يكترث بالمركبة وبمن فيها، بل ظل مرابضاً بجوار السيارة بلا حراك، يحاول أخذ قيلولة بعد تناول وجبته.

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