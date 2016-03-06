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صور| السودان: الآلاف يودعون حسن الترابي إلى مثواه الأخير

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صور| السودان: الآلاف يودعون حسن الترابي إلى مثواه الأخير صور| السودان: الآلاف يودعون حسن الترابي إلى مثواه الأخير

فى جنازة شعبية شيع اليوم الأحد، أكثر من 3 آلاف سوداني بينهم عدد من مسؤولي الحاليين والسابقين في تشييع جنازة حسن الترابي الزعيم السابق لحزب المؤتمر الشعبي السوداني.

وقال القيادي الإسلامي وعضو المجلس الوطني دكتور الحبر يوسف نور الدائم، إن الفقيد كان مرابطا في وطنه يدعو إلى الله على بصيرة وانتقل اليوم بجسمه إلى الدار الآخرة ولكن تظل أفكاره وارثه ومؤلفاته باقية.

وعلق احمد ابراهيم الطاهر” رئيس المجلس الوطني السابق “،بقوله ،ان الامة السودانية والاسلامية والعربية فقدت اليوم برحيل المفكر الاسلامي الشيخ حسن عبد الله الترابي ،واحدا من رموزها ومفكريها الذين أثروا الساحة السياسية والعمل الاسلامي .

واشار الطاهر عقب مراسم التشييع الترابي اليوم إلى مثواه الأخير في مقابر بري اللاماب، بحضور  حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ،وعدد من القيادات السياسية والحزبية والوزراء وجمع غفير من المواطنين، أشار الى دور الترابي في اثراء الساحة السياسية والفكرية وقال انه خلد تجربة رائدة فى كافة المجالات ستستهدى بها الامة الاسلامية .

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