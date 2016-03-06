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مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم أتراك في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

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مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم أتراك في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم أتراك في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في هجوم مسلح وقع الليلة الماضية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد مسؤولو الأمن في ادارة البحث الجنائي بشرطة كابول وقوع الحادث، وقالوا إن مواطنا تركيا وأخر أفغانيا قتلا وأصيب اثنان أخران في الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية عن المسئولين، قولهم إن المصابين جميعهم أتراك.

وقال شهود عيان في المنطقة، إن اثنين من الرعايا الأتراك ومواطن أفغاني قتلوا بالرصاص وأصيب تركيان آخران بجراح.

وأكد فريدون عبيدي رئيس وحدة التحقيق الجنائي في كابول، أن مسلحا هاجم متجرا تركيا في منطقة حاجي يعقوب سكوير بكابول، مشيرا الى أن التحقيق بدأ لكشف ملابسات الحادث ، وأن قوات الشرطة لم تلقى بعد القبض على أي مشتبه به.

ولم يتم بعد التأكد من الدافع الرئيسي وراء الحادث، حيث تمكن المسلح من الفرار من المنطقة بعد تنفيذ الهجوم.

أ ش أ

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