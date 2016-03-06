جنايات سوهاج تستكمل محاكمة 136 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات سوهاج محاكمة 136 متهمًا من جماعة الإخوان، وذلك لسماع مرافعة الدفاع، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مراكز البلينا وساقلته وجرجا وقسم ثانى عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.