بهاء أبو شقة: لاشأن لنا بتجارب برلمانية سابقة ونحن نؤسس لدولة مدنية ديموقراطية

رفض مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اقتراحا من النائب المستقل طلعت خليل على المادة 317 المتعلقة بإقفال باب المناقشة بعد أن أبدى الاخير خشيته من أن يتكرر ما أسماه تكميم الأفواه الذى كان يحدث فى المجالس السابقة بسبب تقديم طلب بإقفال باب المناقشة فى أى موضوع من عدد من النواب.

وطالب النائب ان يتضمن النص ألا يكون الطلب مقدما من حزب واحد او ائتلاف واحد ومعرفة اسماء هؤلاء النواب حتى لا يكون ذلك سببا فى تمرير القوانين.

وعقب رئيس المجلس قائلا ان هذا الاقتراح تحيط به شكوك بعدم الدستورية لأنه لابد من موافقة أعضاء آخرين وليس من حزب أو ائتلاف واحد وشرط معرفة اسماء النواب متوفر بأن يكون طلب إقفال باب المناقشة مكتوبا والقرار فى النهاية للمجلس

من جانبه قال النائب بهاء الدين ابوشقة مقرر الموضوع ان المجلس لا شأن له بتجارب سابقة فنحن امام دستور جديد ونحن نؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وهذا النص متسق تماما مع الضمانات الدستورية وبالتالى لا خوف أبدا من سوء استخدام ذلك فى الماضى والرأى النهائى للمجلس هو الفيصل وليس مجرد تقديم طلب بإقفال باب المناقشة.

أ ش أ