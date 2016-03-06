تطوير أول نموذج بشرى يحمى الأجنة من فيروس زيكا والإيدز والحصبة

تمكن فريق من العلماء بجامعة بيتسبرج الأمريكية من تطوير أول نموذج بشرى سيساعد على فهم ودراسة فيروس زيكا بشكل أفضل، وتعزيز فرص طرح علاجات جديدة تقضى على المرض أو تطوير وسائل وقائية تمنه الإصابة به، هذا بخلاف قدرته على مكافحة العديد من الأمراض الأخرى.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بتطوير نموذج من الخلايا لمشيمة المرأة (تمد الجنين بالغذاء داخل رحم أمه وتعمل كحاجز يحميه من الميكروبات) باستخدام إحدى أجهزة المفاعلات الحيوى التى طورتها منظمة ناسا العالمى وسيمكنهم ذلك من دراسة المرض بشكل أفضل.

وأضاف الباحثون أن هذا النموذج سيجعل العلماء يتعرفون على الآلية التى يسبب بها فيروس زيكا تشوهات الأجنة، وسيساعدهم على التوصل إلى وسائل جديدة تمنع إصابة الأجنة به، بالإضافة إلى أنه قد يساهم مستقبلا فى وقاية الأجنة من الإصابة بفيروس الإيدز والهربس والحصبة الألمانية والتوكسوبلازما والعديد من الفيروسات الأخرى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Science Advances"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكان فريق من الباحثين الأمريكيين قد تمكنوا مؤخرا من التوصل إلى الآلية التى يهاجم بها فيروس الأجنة، ودوره فى استهداف قشرة المخ وموت عدد كبير من خلايا الطبقة الخارجية له، وهو ما يعزز صحة الترجيحات التى ربطت بين الفيروس وبين الإصابة بتشوهات الأجنة، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Cell Stem Cell".

وكانت منظمة الصحة العالمية WHO قد أعلنت مؤخرا الطوارئ العالمية لمواجهة فيروس زيكا، إثر ارتباطه بحدوث الآلاف من حالات تشوه الأجنة وانتشاره فى أكثر من 48 دولة حتى الآن.

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