أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة"

Google+ Print
بدء التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة" بدء التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة"
بدأت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، فى واقعة رفع الحذاء على توفيق عكاشة، النائب الذى أسقطت عضويته، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلى وإهانته لعدد من رموز الدولة.

وتتشكل اللجنة المختصة مع النائب كمال أحمد بالتحقيق معه من سبعة أعضاء برئاسة المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، ويرافقه كل من البرلمانى علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائبة "دعم " مارجريت عازر، والبرلمانى عبد الله جمال عن حزب مستقبل وطن، والبرلمانى مصطفى السلاب، والنائب ثروت بخيت، والنائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية