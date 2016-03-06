بدء التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة"

بدأت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، فى واقعة رفع الحذاء على توفيق عكاشة، النائب الذى أسقطت عضويته، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلى وإهانته لعدد من رموز الدولة.

وتتشكل اللجنة المختصة مع النائب كمال أحمد بالتحقيق معه من سبعة أعضاء برئاسة المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، ويرافقه كل من البرلمانى علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائبة "دعم مصر" مارجريت عازر، والبرلمانى عبد الله جمال عن حزب مستقبل وطن، والبرلمانى مصطفى السلاب، والنائب ثروت بخيت، والنائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية.