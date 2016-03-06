وزير الإسكان يصل الصين لبحث مشاركة بكين بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، منذ قليل، إلى العاصمة الصينية بكين، على رأس وفد من وزارتى الإسكان والدفاع، لحضور عدد من اللقاءات والفعاليات لبحث مشاركة الشركات الصينية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يحضر "مدبولى" عدداً من الاجتماعات الرسمية مع الشركات الصينية المسئولة عن تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً الشركات المسئولة عن تطوير الصرف الصحى وخطوط النقل فى مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر خلال الزيارة أن يجرى عدة لقاءات مع مسئولى عدد من الشركات، للتباحث حول مشروعى الشركة فى مصر، وهما العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير الصرف الصحى بالقرى المصرية.

وزير الإسكان يتجه إلى الصين استعدادا لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة