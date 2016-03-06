رئيس بنك أمريكى يؤكد للسيسى استعدادهم لتقديم قروض مباشرة لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، فريد هوكبيرج، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، واللواء محسن السلاوى، مستشار الرئيس للمتابعة، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التى تربطها بالولايات المتحدة، مشيداً بالسمعة الطيبة التى تتمتع بها المؤسسات والشركات الأمريكية فى السوق المصرية بالنظر إلى مساهماتها الإيجابية فى مسيرة التنمية بمصر على مدار العقود الماضية.

وأكد الرئيس، على تطلع مصر للتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى ما سيساهم به ذلك فى تنشيط التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصرى والأمريكى.

وأشار الرئيس إلى الأهمية التى توليها مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص العمل للشباب وحثهم على المبادرة والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأمريكى، على الأهمية التى توليها الولايات المتحدة لاستقرار مصر فى ضوء ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيراً إلى حرص البنك على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيلاته المالية واستكشاف البرامج والمشروعات التى يمكن للبنك المساهمة فى تمويلها بمصر، لاسيما فى مجالات النقل والبنية التحتية والمرافق الأساسية التى تولى الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها.

كما أشار إلى استعداد البنك لتمويل وتسهيل الصادرات الأمريكية إلى مصر من السلع والخدمات، فضلاً عن تقديم قروض مباشرة، وضمان الائتمان وغيرها من الخدمات المالية التى تساهم فى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك الأمريكى باهتمام مصر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذاً فى الاعتبار الأهمية القصوى لتلك المشروعات فى توفير فرص العمل، حيث أكد استعداد البنك للمساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لاسيما فى ضوء اهتمام البنك بتوجيه جانب كبير من مخصصاته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثماراته الأخرى فى مجالات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية، والنقل، والطاقة المتجددة.

من جهتها، استعرضت وزيرة التعاون الدولى، خلال اللقاء، المباحثات التى تمت مع مسئولى بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى بهدف بحث سُبل تمويل عدد من المشروعات التنموية بشروط مُيسرة فى قطاعات مختلفة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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