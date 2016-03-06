المتحدث العسكرى يهنىء متابعيه بـ"فيس بوك" بعد وصول صفحته إلى 6 ملايين متابع

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة تهنئة لمتابعى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمناسبة وصول عدد زوارها إلى 6 ملايين متابع، قائلا: "متمنيا كل الخير والنماء لوطننا الغالى، الذى نتكاتف جميعا من أجل ازدهاره، واستقراره معاهدين الله، أن نكون دائما عند حسن ظن جنودا اوفياء لشعب مصر العظيم، تحدى على مدار تاريخه الصعاب وقهر بإرادته كل مانع".

وأضاف المتحدث العسكرى: "نؤكد أن القوات المسلحة كانت وستظل دائما السياج الذى يحفظ للأمة، أمنها وسلامتها ويبذل رجالها الغالى والنفيس من أجل عزة الوطن، وسيبقى لنا فى كل شدة أمل وفى كل أمل عطاء وفى كل عطاء تضحية.. حمى الله مصر من كل مكروه وسوء".

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