نائبة تسال:" هل الحلفان بالطلاق ألفاظ نابية؟".. وعلى عبد العال: مخل بالوقار

قالت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، إن هناك نوابا يحلفون بالطلاق، مطالبة بأن تتضمن المادة رقم 284 التى تنظم قواعد الكلام فى الجلسة والمحظورات التى يجب على النائب ألا يتحدث بها النص على عدم الحلفان بالطلاق.

وتساءلت النائبة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، هل القسم بالطلاق يعتبر من الألفاظ النابية ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا: إن المادة نصت على ألا يأتى العضو بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار وهذه العبارات يندرج تحتها أى شىء مثل الحلفان بالطلاق".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة المادة 304 ونصها:

> يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

وفى جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

موضوعات متعلقة:

مجلس النواب يوافق على 7 مواد باللائحة خاصة بقواعد بالخروج على قواعد الكلام



>مجلس النواب يناقش مواد مشروع اللائحة الخاصة بإقفال باب المناقشة

>

أكمل قرطام يتنازل عن الكلمة 5 مرات.. وعبد العال يرد: شكرا لحسن تعاونكم

>



>سامح سيف اليزل ومرتضى منصور يتأخران عن حضور جلسة البرلمان

>

على المصيلحى: رئيس المجلس وعد بإعادة المداولة حول المواد الخلافية.. ونرفض فرض الرأى

>

عبد الرحيم على: تمسك"دعم مصر" بنسبة الـ25% لتشكيل الائتلافات غير منطقى‎

>

نائب يطالب بقصر طلب رفع الحصانة على النائب العام فقط.. وحذف "المدعى العسكرى"

>

صلاح حسب الله: مادة الائتلافات ستُطرح للنقاش عقب الانتهاء من لائحة‎ البرلمان

>

أيمن أبو العلا: ائتلاف المصريين الأحرار له أجندة تشريعية واضحة وثوابت تدعم الدولة‎

>

كمال أحمد يصل البرلمان للتحقيق فى ضرب عكاشة بـ"الجزمة"

>

>أسامة هيكل يقترح على البرلمان استمرار رؤساء اللجان النوعية للدورة القادمة

>

بدء التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة"

>

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الداخلية

>

النواب يفتحون النار على "صباحى" بسبب مبادرة "لنصنع البديل".. ويؤكدون: البرلمان المنتخب سيحقق طموحات الشعب.. علاء عبدالمنعم: كلام إنشائى لا يعبر عن حقائق..ومحمد أبوحامد:مزايدة سياسية لتضليل الرأى العام

>

65 ألف رسالة من المواطنين للبرلمان عبر "واتس آب"..الأمانة تحصر حصيلة 30 يوما من التواصل مع الشعب..قوانين الخدمة المدنية والمعاشات والتأمينات أبرز المطالب.. والصحة والتعليم والصرف الصحى تحوذ نصيب الأسد

>