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رئيس الوزراء يوجه بالبدء فى تنفيذ مشروعات شركة الريف المصرى

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رئيس الوزراء يوجه بالبدء فى تنفيذ مشروعات شركة الريف المصرى رئيس الوزراء يوجه بالبدء فى تنفيذ مشروعات شركة الريف المصرى
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاحد ، لمتابعة أعمال شركة تنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية والرى والزراعة، ورئيس شركة تنمية الريف المصرى.

وفى بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالبدء فى تنفيذ ومتابعة المشروعات المقترحة والتى تأتى على رأس أولويات الشركة خلال هذه المرحلة، مؤكداً على دعم الشركة فى تنفيذ جميع الانشطة التى تقوم بها، لتحقيق اهدافها التى انشأت من أجلها، مع الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال، مشيراً إلى أنها تعتبر نموذجاً جديداً للتنمية.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الشركة عرضاً حول نشاطها، والتى تم إطلاقها مؤخراً، بهدف تنفيذ رؤية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأشار إلى دور الشركة فى العمل كمطور رئيسي لمشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان بهدف توسيع الحيز العمراني المصري برأسمال مصدر 8 مليارات جنيه.

واستعرض رئيس الشركة خطط واستراتيجيات العمل خلال المرحلة المقبلة، والحلول المقترحة لمواجهة أى تحديات تواجه تنفيذ تلك الخطط، كما استعرض الدراسات المتعلقة بالأراضى والآبار الخاصة بتنفيذ مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان.


>رئيس الوزراء يلتقى أعضاء البرلمان عن محافظة الإسكندرية الأسبوع الجارى

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مصر 365

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