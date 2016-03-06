عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الأحد، عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون، و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EUGEN MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بريطانيا CMA CGM GEORG FORSTER بحمولة 181 ألف طن.

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