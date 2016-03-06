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الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 25

>يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،أن تميل درجات الحرارة غدا الاثنين نحو الارتفاع التدريجي ليسود طقس دافيء على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال غرب البلاد مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 13 25
>الإسكندرية 9 22
>مطروح 12 25
>بورسعيد 14 22
>دمياط 14 22
>بلطيم 11 21
>الإسماعيلية 13 26
>السويس 14 26
>العريش 10 22
>نخل 7 23
>طابا 12 23
>الطور 16 23
>مرسى علم 17 28
>الغردقة 15 28
>شرم الشيخ 18 27
>رفح 9 22
>كاترين 5 22
>سيوة 8 26
>المنيا 10 25
>الفيوم 11 25
>رأس سدر 12 26
>أبوسمبل 14 32
>وسط الدلتا 13 25
>أسيوط 10 26
>سوهاج 11 26
>الأقصر 12 30
>أسوان 15 31
>شلاتين 16 28
>حلايب 18 25
>الوادى الجديد 11 26
>قنا 13 30
>نويبع 16 26
>السلوم 11 25

-الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حار جنوبا بارد ليلا
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-حالة الطقس اليوم الأحد 6/3/2016 فى مصر والدول العربية
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مصر 365

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