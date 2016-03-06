ليلة_الأبطال - لوكاس مورا: لا يمكننا التركيز على مراقبة ويليان فقط أمام تشيلسي

(إفي) قال البرازيلي لوكاس مورا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إن مواطنه ويليان هو أفضل لاعب حاليا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، لكنه حذر من أن الأداء العام لخصمه المقبل في دوري أبطال أوروبا عال لدرجة لا تسمح بالتركيز على مراقبة لاعب واحد فقط.

وقال مورا في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (لو باريزيان) " ويليان يقدم أفضل أداء. بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تشيلسي حاليا، لذا سيكون من الضروري مراقبته عن كثب. ولكن هناك مواهب أخرى في تشيلسي مثل (إدين) هازارد و(سيسك) فابريجاس وبيدرو (رودريجيز)، لذا لا يجب أن نركز دفاعيا على لاعب واحد فقط".

وأشار صاحب الـ23 عاما إلى أن هدف باريس سان جيرمان الرئيسي الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعب "ستامفورد بريدج" هو تسجيل هدف واحد على الأقل، بعدما فاز فريق العاصمة الفرنسية بلقاء الذهاب على ملعبه 2-1.

وأضاف "الجميع يعرف أهمية تسجيل هدف خارج الأرض. علينا فقط أن نفكر في الفوز"، معترفا بأن مواجهة تشيلسي تعد "المباراة الأهم في الموسم" بالنسبة لباريس سان جيرمان.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بـ74 نقطة بفارق 23 نقطة على موناكو الوصيف.