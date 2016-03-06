تقرير - مانشستر يونايتد لن يتعاقد مع مورينيو بسبب الشباب

أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية" إلى أن مانشستر يونايتد قد تخلى عن فكرة تولى جوزيه مورينيو لمهمة تدريب الفريق، وذلك لأن المدرب البرتغالي يفشل في تأهيل وإخراج شباب صغار للفريق الأول.

وحسب تقرير نشرته الصحيفة فإن إدارة الشياطين الحمر تشعر بأنها لا يمكنها الوثوق بقدرة المدرب البرتغالي على خلافة لويس فان جال، وذلك لأن فلسفة مورينيو لا تعتمد على شباب الأكاديمية.

وأوضح التقرير أن ريان جيجز مساعد مدرب الشياطين الحمر هو الأقرب لتولي المهمة، خلفا للهولندي لويس فان جال، مما يؤكد استبعاد الإدارة لفكرة تولي مورينيو للمهمة.

وكانت عدد من الانتقادات قد وجهت للويس فان جال مدرب الشياطين الحمر بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس حاليا برصيد 47 نقطة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواجه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.