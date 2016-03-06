أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روحانى: أنقرة وطهران تدعمان وقف إطلاق النار فى سوريا

Google+ Print
روحانى: أنقرة وطهران تدعمان وقف إطلاق النار فى سوريا روحانى: أنقرة وطهران تدعمان وقف إطلاق النار فى سوريا
قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن كلا من إيران وتركيا تدعمان وقف إطلاق النار الحالى فى سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فى تقرير لها اليوم الأحد عن روحانى قوله "لا اختلاف" بين الدولتين فيما خص وقف الحرب و"تقديم مساعدات الإغاثة للنازحين".

جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركى الزائر أحمد داود أوغلو قبيل محادثات بين والمعارضة السورية فى وقت لاحق هذا الشهر.

تركيا داعم رئيسى للمعارضة التى تقاتل للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد. أما إيران، فهى إلى جانب روسيا، تساند الأسد بشدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية