روحانى: أنقرة وطهران تدعمان وقف إطلاق النار فى سوريا

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن كلا من إيران وتركيا تدعمان وقف إطلاق النار الحالى فى سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فى تقرير لها اليوم الأحد عن روحانى قوله "لا اختلاف" بين الدولتين فيما خص وقف الحرب و"تقديم مساعدات الإغاثة للنازحين".

جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركى الزائر أحمد داود أوغلو قبيل محادثات بين الحكومة والمعارضة السورية فى وقت لاحق هذا الشهر.

تركيا داعم رئيسى للمعارضة التى تقاتل للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد. أما إيران، فهى إلى جانب روسيا، تساند الأسد بشدة.

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