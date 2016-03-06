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بالصور.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى أسيوط والملك فيصل

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بالصور.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى أسيوط والملك فيصل بالصور.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى أسيوط والملك فيصل
استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط اليوم، الدكتور عبد الله بخيت صالح رئيس جامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد على هامش وقائع مؤتمر "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"، والذى نظمه مركز دراسات المستتقبل بالجامعة، بالاشتراك مع رابطة جامعات العالم الإسلامى، صرحت بذلك الدكتورة سحر عبد الجيد مدير المركز.

وأعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، أنه تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين الجانبين، والتى تهدف إلى توثيق التعاون العلمى والعمل المشترك بين الجامعتين، وذلك من خلال تبادل الخبرات العلمية والزيارات المتبادلة وعقد ندوات ومؤتمرات دولية مشتركة، إلى جانب تنسيق الإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك المساهمة فى نشر الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعتين فى المجلات الدولية .

وأضاف "جعيص" أن هذه المذكرة تأتى فى إطار حرص الجامعة على فتح قنوات للتواصل والانفتاح العلمى والثقافى والعمل المشترك مع كافة الجامعات العربية والدولية، موضحاً أن مذكرة التفاهم سارية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أن يتم الموافقة عليها واعتمادها فى مجلس الجامعة .

مؤتمر دور الإعلام فى التصدى للإرهاب بجامعة أسيوط (1)

مؤتمر دور الإعلام فى التصدى للإرهاب بجامعة أسيوط (2)

مؤتمر دور الإعلام فى التصدى للإرهاب بجامعة أسيوط (3)

مؤتمر دور الإعلام فى التصدى للإرهاب بجامعة أسيوط (4)

مؤتمر دور الإعلام فى التصدى للإرهاب بجامعة أسيوط (5)


>- جامعة أسيوط تختتم المؤتمر الدولى لدور الإعلام فى التصدى للإرهاب

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