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افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمكتبة الإسكندرية

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افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمكتبة الإسكندرية افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية حفل افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة بالإسكندرية 2016AlexMUN’16 ، وتقوم بتنظيم النموذج مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المبادرة الشبابية "خطوة لفوق"Step Up، والنموذج هو عبارة عن برنامج ثقافى تفاعلى يمتد لمدة 3 أشهر ونصف، يقوم من خلاله المشاركون بمحاكاة مجلس الأمن باعتباره أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.

ويقوم المشاركون فى النموذج ببحث ومناقشة الموضوعات الاجتماعية والسياسية الأكثر تحديًا، التى يتناولها صناع القرار فى مجلس الأمن فى الواقع، على أساس سليم من المعرفة والوعى، ويستعينون فى الإعداد لذلك بمقتنيات مكتبة الإيداع من إصدارات الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية.

وينقسم هذا النموذج إلى عدة مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، وفيها يتم شرح هيكل الأمم المتحدة التنظيمى، والتحديات التى يواجهها، وأهم القضايا التى سيتناولها نموذج المحاكاة، أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ويقوم المشاركون فى هذه المرحلة بتناول القضايا والتحديات بشكل أعمق، ثم يلى ذلك المؤتمر الختامى، الذى يتم فيه عرض القضايا وطرح أفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول.


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