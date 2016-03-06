بالصور .. استمرار إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية

واصل سائقو أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية، إضرابهم المفتوح عن العمل، الذى بدأ صباح اليوم الأحد، ورفض السائقون مطلب رئيس الهيئة بتفويض 3 عاملين من كل من جراج "سموحة وسيدى بشر والعجمى" لمقابلة رئيس الهيئة والتفاوض لفض الإضراب.

وأكد عدد من السائقين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن مطلبهم الأساسى هو إقالة رئيس الهيئة بعد فشل كافة المفاوضات معه فى السابق لحل الأزمة، مؤكدين رفضهم قرار تقليض الإيراد الذى يتم تحصيل نسبة الأرباح عليه، وقيمتها 17%، بنسبة 20% بدون سند قانونى.

وقال السائقون إنه منذ عام 2008 تم رفع النسبة على التذكرة، ولكن فوجئنا بخصم الإيراد بشكل غير قانونى 20% من حوالى 7 أشهر، وحاولنا إلغاء هذا القرار من خلال طرق كل الأبواب والقنوات الشرعية دون أى استجابة.

وطالبوا بإقالة اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، لعدم التجاوب مع السائقين.

من جانبه، قال اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الإضراب على مستوى سائقى الأتوبيسات فقط ، وإن الترام تعمل بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات لسد العجز وجار التفاوض مع السائقين وبحث الاستجابة لمطالبهم.

ودفعت المنطقة الشمالية العسكرية، بأتوبيسات إضافية على المسارات الرئيسية لسد العجز وتقديم الخدمة للمواطنين لحين انتهاء الأزمة.

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