بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وهيئة محو الأمية

وقعت جامعة أسوان بروتوكولاً للتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بهدف محو أمية العاملين من الخدمات العامة بالجامعة، إلى جانب المساهمة فى القضاء على الأمية فى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور على عباس نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة.

وتمتد فترة سريان البروتوكول سنة، ويتم التجديد سنوياً فى ضوء رغبة الطرفين، وتمنح الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مكافأة مالية 300 جنيه عن كل دارس ناجح يجتاز الامتحان.

- "طب أسوان" تجرى 5 جراحات سمنة لسيدات بالمجان