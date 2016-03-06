الأوبرا تنظم 5 حفلات لفرقة فلامنكو «دى مدريد» الإسبانية بالقاهرة والإسكندرية

تنظم دار الاوبرا برئاسة د. ايناس عبد الدايم خمس حفلات لفرقة فلامنكو “دى مدريد “الأسبانية، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 8 ، 9 ، 10 ، 11 مارس على المسرح الكبير ومساء الاحد 13 مارس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

الفرقة تعد احد أشهر فرق فن الفلامنكو في العالم ،وتقدم خلال حفلاتها بمصر عرض “كارمينا بورانا “،ومهرجان احتفالات الفلامنكو،و يقول المنتج ، ومدير الفرقة الفنان ماهر ذكري، ان العرض يضم فصلين من إخراج لوتشيانو رويز، ويشارك فيه اكثر من ٤٠ عارض وعارضة فلامنكو من اسبانيا.

واوضح ذكرى أن الجزء الاول مستلهم من انشودة كارمينا بورانا الشهيرة للموسيقار الالمانى كارل اورف،ويقدم بمناسبة مرور ٨٠ عاما علي تقديمها للمرة الاولي ،واضاف ان الفكرة تدور حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها ” فورتونا ” ربة الأقدار”، وفي كل مشهد تتحرك العجلة ،لتحول البهجة إلى حزن ،وينقلب الامل إلى مرارة والعكس ،في اطار فني مختلف ومتجدد .

ذكري قال كذلك ، ان الجزء الثانى يحمل عنوان “مهرجان الفلامنكو”، ويضم مختارات من التابلوهات الخاصة بالفرقة ،وتتنوع بين رقصات وموسيقى الفلامنكو والتانجو والرومبا .

ومن جانبها قررت رئيسة الاوبرا تنظيم رحلة نيلية للفرقة في القاهرة ،وزيارة بعض المعالم السياحية الهامة منها الاهرامات والمتحف المصري، واشارت ان الاوبرا تسعي لتقديم إطلالة للجمهور المصري علي الفنون العالمية .

الجدير بالذكر ان فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة|، ثم تحولت الى مؤسسة ثقافية فى نوفمبر 2009 ،وتهدف الى إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الاسبانى والبروليرو ،الذى يعد جزء اصيل من تاريخ الفنون فى اسبانيا .

و طافت الفرقة مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها ايطاليا ، سويسرا ، استونيا ، رومانيا ، الصين ، المانيا ، البرازيل ، المكسيك ، بنما ، البرتغال والارجنتين ،كما شاركت فى مسابقات ومهرجانات عالمية، منها مهرجان بكين الدولى ،وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001 ، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005 ، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006 ، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الاوبرا ، وتضم المؤسسة مجموعة من اشهر مصممى ومدربى الاستعراضات، الذين قامو بتأهيل اكثر من 200 عارض و50 موسيقى.