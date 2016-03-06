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أمين شرطة بأسيوط يتهم مدرسا ومدير مدرسة بالتعدى على نجله بالضرب

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أمين شرطة بأسيوط يتهم مدرسا ومدير مدرسة بالتعدى على نجله بالضرب أمين شرطة بأسيوط يتهم مدرسا ومدير مدرسة بالتعدى على نجله بالضرب
حرر أمين شرطة بقوات أمن مديرية أسيوط محضرا ضد مدير مدرسة الإعدادية بنين، وأخصائى اجتماعى بالمدرسة لتعديهما بالضرب على نجله الطالب بالصف الثانى الإعدادى، وأصابته بإصابات بالغة استدعت عمل تقرير طبى له بعد ورود شكاوى من زملاء نجله بأنه قام بتصوير إحدى المدرسات أثناء شرحها الدرس وهو ما نفاه والد الطالب.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث شرطة أول أسيوط يفيد وصل بلاغ من حامد سعد أمين شرطة بقوات أمن مديرية أسيوط ولى أمر الطالب فارس حامد سعد طالب بالصف الثانى الإعدادى يتهم فيه كل مدير مدرسة الإعدادية بنين وأخصائى اجتماعى بالمدرسة لتعديهما بالضرب على نجله، وإصابته وحرر المحضر رقم 4856 جنح أول أسيوط واتُهم فيه المدرس بركل ابنه فى بطنه وضربه وذلك لأن معلومات وردت للمدرس من الطلاب بقيام نجله بتصوير مدرسته أثناء الشرح بموبايله الخاص دون التأكد من ذلك مما تسبب فى تورم وجهه.


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