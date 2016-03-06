مصرع 12 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة ببغداد

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش جنوبي العاصمة العراقية بغداد وذلك حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد وضع الخطط المناسبة لمشاركة أبناء العشائر وأهالي مدينة الفلوجة بالأنبار في تحرير مدينتهم من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وبحث العبادي مع شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة في بغداد الليلة الماضية عملية تحرير الفلوجة من داعش والاستعدادات والخطط الكفيلة لمشاركة مقاتلي العشائر وابناء المدينة في تحريرها.