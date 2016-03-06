صور| الهند تطلق أطول رحلة للسيدات فقط اختفالًا باليوم العالمي للمرأة

أطلقت شركة طيران الهند “إير إنديا” أطول رحلة طيران جميع أفراد طاقمها من النساء فقط بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة”.

وقال براسادا راو المتحدث باسم الشركة إن الرحلة، من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو، انطلقت صباح اليوم الأحد، ويتكون الطاقم من أربع قائدات طائرات وطاقم ضيافة من عشر مضيفات.

وستقطع الطائرة مسافة 12300 كلم في رحلة تستمر ست عشرة ساعة دون توقف، ومن المقرر أن تعود الطائرة يوم الثامن من مارس ، الذي يوافق “اليوم العالمي للمرأة”.

وبحسب “24″ تولت عناصر نسائية ترتيب جميع مراحل الرحلة من إجراءات تسجيل الوصول والمناولة الأرضية ومراقبة حركة المرور. وقال راو: “سنتواصل قريباً مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أطول رحلة طيران جميع القائمين عليها من السيدات”.

ونشرت الشركة إعلانات في الصحف الصادرة اليوم وصفت فيها الرحلة بأنها تسجل “رقماً قياسيا” وأنها ستشغل 22 رحلة نسائية شبيهة بعد غد الثلاثاء الذي يوافق الثامن من مارس .

وقالت قائدة الطائرة راميا كيرتي جوبنا في تصريحات تليفزيونية قبل الانطلاق :”رحلة اليوم هي رمز لقوة المرأة، وتشجع النساء على النهوض وتسجيل نجاحات في مجالات أخرى يهيمن عليها الرجال”.