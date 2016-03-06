حبس تاجرى هيروين 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما وسرقة سيارته فى إمبابة

أمر المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس تاجرى هيروين، 4 أيام على ذمه التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق تاكسى بإمبابة، حيث تبين أن المجنى عليه كان يتاجر بالمواد المخدرة، ونشب خلاف بينه وبين المتهمين، ما دفعهما لاتخاذ قرار بقتله.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باصطحاب المجنى عليه، واتفقا معه على التوجه لمنطقة السحر والجمال القريبة من مدينة العاشر من رمضان، لشراء المخدرات، ثم أطلقا الرصاص عليه وتركا جثته بالصحراء واستوليا على السيارة، وأعاداها إلى مالكها مقابل الحصول على 8 آلاف جنيه.

تفاصيل الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد باختفاء سائق تاكسى بمنطقة إمبابة، وتلقى مالك السيارة اتصالاً من مجهول أكد له أن السيارة بحوزته، وطلب منه دفع مبلغ 8 آلاف جنيه لإعادتها.

وكشفت تحريات العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن مالك السيارة استعادها مقابل دفع النقود لشخصين مجهولين، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لهوية المجهولين، وتبين أنهما "محمد.ع"، 30 سنة عاطل، و"طارق.ح"، 29 سنة عاطل، مقيمان بمنطقة إمبابة، ومتورطان فى قتل السائق.

وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بقتلهما السائق، وأنه كان يشاركهما فى تجارة مخدر الهيروين، ونشب بينهم خلاف مادى لحصوله على كمية من الهيروين لبيعها وعدم سداد قيمتها لهما، وأنهما قررا قتله.

وأضاف المتهمان، أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، أنهما استدرجا السائق وتوجها بالسيارة التاكسى التى يقودها إلى منطقة السحر والجمال القريبة من مدينة العاشر من رمضان، والمشهورة بتجارة المواد المخدرة، لشراء كمية من مخدر الهيروين، وعقب انتهائهما من الشراء طلبا منه إخفاء الهيروين بجسده حتى يتمكنوا من المرور من الكمين الشرطى.

وأكد المتهمان فى اعترافهما، أنه أثناء توقفه لإخفاء الهيروين بجسده أطلقا الرصاص عليه، وتركا جثته بالصحراء واستوليا على السيارة وعلى حافظة نقوده وفرا هاربين، ثم اتصلا بمالك السيارة وعرضا عليه إعادتها مقابل الحصول على 8 آلاف جنيه.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العاشر من رمضان، تبين أنه تم العثور على جثة مجهولة بالمكان الذى أرشد عنه المتهمان، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المتهمين إلى النيابة، حيث قرر المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة حبس المتهمين.

سقوط تاجرى هيروين قتلا شريكهما بعد استدراجه لمنطقة السحر والجمال بالشرقية

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