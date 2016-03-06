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وزير الشباب يصل الأقصر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية

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وزير الشباب يصل الأقصر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية وزير الشباب يصل الأقصر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية

جانب من زيارة وزير الشباب

وصل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، إلي محافظة الأقصر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية بعد تطويرها بحضور المحافظ محمد بدر.

وتوجه الوزير مباشرة إلي حمام السباحة الأوليمبي لتفقده ثم توجه إلي قاعة المؤتمرات لافتتاح مؤتمر شباب الجامعات الذي تنظمه الوزارة.

ومن المقرر أن يفتتح مساء اليوم الأحد مبني مديرية الشباب والرياضة ومركزي شباب الزينية والزناقطة بعد تطويرهما.

كما سيشهد عبد العزيز مساء غدا الأحد ختام بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو المقامة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة شمال المحافظة بمشاركة لاعبين من 29 دولة.

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