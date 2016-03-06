وزير الإسكان يصل الصين فى زيارة تستغرق عدة ايام

وصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي الى العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد على رأس وفد لحضور عدد من اللقاءات والفعاليات بشأن الاستعداد لتدشين العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي، في وقت سابق، إنه من المقرر خلال الزيارة أن تتم عدة لقاءات خلال زيارته مع مسئولي شركة «سي إس سي إي إس» للتباحث حول مشروعي الشركة في مصر؛ وهما العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير الصرف الصحي بالقرى المصرية.

ومن المقرر أن يجري الوزير زيارات لعدد من مقار الوزارات الصينية، وعدد من المباني مثل: مبنى التلفزيون الصيني المركزي، ومبنى Galaxy Soho، والمنطقة التجارية التي قامت الشركة ببنائها، كما يلتقي بفريق الشركة المعني بوضع التصميمات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيقوم الفريق بعرض توضيحي حول المشروع.

وسيلتقي الوزير أيضا خلال الزيارة مع رئيس بنك Exim Bank، ورئيس بنك ICBC ، للتباحث حول الشروط التمويلية للمشروعات الصينية في مصر في مجال الإسكان، وكذلك مع رئيسSinosure، وشركة CREC للتباحث حول مشروع المدينة الرياضية في مصر.

ويناقش الوزير مع رئيس شركة Ge Zhou Ba مشروعي الصرف الصحي في القرى المصرية، والقطار المعلق «المونوريل»، وسيقوم بجولة في مقر الشركة، وسيزور برفقة مسئوليها مدينة «تشون تشينج» لتفقد مشروع المونوريل، والمصنع الخاص بالشركة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي «تتضمن الزيارة أيضا زيارة المجمع الرياضي الأوليمبي في بكينBird Nest، ولقاء رئيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، ولقاء رئيس شركة (إم سي سي) للتباحث بشأن مشروع الشركة لبناء مدينة ترفيهية في مصر، وزيارة مدينة شنغهاي، بالتنسيق مع شركة «سي إس سي إي إس» لزيارة World trade center، وعدد من المنشآت الأخرى.

وسيقوم الوزير برفقة مسئولي شركة «إم سي سي» بزيارة مقر مدينة الألعاب الترفيهية التي سيتم افتتاحها في شهر يونيو القادم.

أ ش أ