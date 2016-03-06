النيابة الإدارية تكلف بالتحقيق في واقعة «فيديو ضرب الأطفال» بكفر الشيخ

كلف المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بمتابعة وسائل الإعلام المرئية، المقروءة والمسموعة، فضلَا عن وسائل التواصل الاجتماعي، وفحص كل ما قد يُشكل ثمة مخالفه أو شبهة فساد، مما تختص به النيابة الإدارية ولائيًا، وذلك تمهيدًا لإحالته للتحقيق أمام النيابة، حسبما ذكر البيان الصادر عن النيابة الإدراية.

ويأتي تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية، نتيجة لفيديو ضرب الأطفال بـ”العصا” بمرحلة الروضة في إحدى مدارس كفر الشيخ، الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويوضح الفيديو السالف الذكر، تعرض أطفال بالمرحلة التمهيدية في مدرسة الشرقاوية- مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، للضرب وسوء المعاملة من قِبل مدرسيهم.

ما أسفر عن إشاعةحالة من الغضب والاستياء بين رواد الموقع بسبب الفيديو، الذي لقي انتشارًا كبيرًا، رافضين الأسلوب العنيف في تنشئة الأطفال.

وأظهر الفيديو بعض المدرسات، وهن يعتدين بـ”عصا” خشبية على عددٍ من الأطفال الصغار، فيما بدا كفصلٍ دراسي لمرحلة تمهيدية، فضلًا عن تلفظ بعضهن بالعديد من الشتائم في حق أولئك الأطفال.

وبعرض الفيديو على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعات الماثلة للتحقيق أمام النيابة الإدارية ببيلا – محافظة كفر الشيخ.