جمال الغندور: أخطاء الحكام ستختفي عندما تتحول كرة القدم إلى ' بلاي ستيشن '

شدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة على صعوبة الحد من أخطاء التحكيم في مباريات كرة القدم.

وقال الغندور في تصريحات لقناة (النهار اليوم): "الحكم بشر، لذا لا يمكن أن تختفي الأخطاء إلا عندما تكون المباريات مثل لعبة البلاي ستيشن".

وأضاف "في الألعاب الإلكترونية، يتوقف اللعب مباشرة عند حدوث أي خطأ سواء تسلل أو ركلة جزاء أو مخالفة عادية".

وتابع "أسعى لتقليل كم الأخطاء المؤثرة في مباريات الدوري الممتاز، الأمر يحتاج لعمل شاق، وكذلك تركيز المدرب واللاعب والإداري في مهمته فقط، لتخفيف الضغوط على الحكام".

وأشار إلى أنه يرحب بتعاون عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تطوير منظومة التحكيم، ولكن دون إشراف على اللجنة.

وأكد جمال الغندور في ختام تصريحاته "كان أحد شروطي عند تولي مسئولية لجنة الحكام عدم خضوعها لأي إشراف حتى من رئيس الاتحاد نفسه".