التحفظ على أمين شرطة أصاب طفلة بالخطأ خلال مطاردة ببولاق الدكرور

أعلنت وزارة الداخلية التحفظ على أمين شرطة أصاب طفلة بالخطأ خلال مطاردة أحد الأشخاص ببولاق الدكرور.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه بتاريخ أمس السبت تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بمدينة عامر بدائرة قسم بولاق الدكرور .. بالانتقال والفحص.

وذكر المسؤول، في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية، أنه تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كل من المدعو/ أحمد . ى . ب “عاطل” مقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم رقم 160/2008 مخدرات “هارب”، (طرف أول) ، وكل من المدعو محمد . ع . م “سائق توك توك” مقيم بدائرة القسم – مصاب بكدمات بالوجه وجرح قطعى باليد اليسرى – ، المدعو أحمد . أ . م “سباك” ومقيم بدائرة القسم (طرف ثان) .. وتدخل على أثرها مندوب شرطة من قوة القسم “أجازة طارئة” فتعدى عليه الأول بالضرب وأحدث إصابته بكدمة بالأنف والجبهة والساق اليسرى.

وأوضح أنه حال قيام مندوب الشرطة بضبط الأول لحيازته سلاح نارى “فرد خرطوش” قام بالفرار، مما دفع مندوب الشرطة لإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء لاستيقافه، إلا أنه لم يمتثل فقام بإطلاق عيار نارى آخر أصاب بطريق الخطأ طفلة 12 عاما مقيمة محل البلاغ والتى تصادف تواجدها بمحل الواقعة، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج .. وقد تمكن مندوب الشرطة من ضبط سلاح نارى “فرد خرطوش عيار 16 مم”.. وتقدم للشهادة عدد من شهود الواقعة من قاطنى المنطقة وأيدوا ما جاء بالفحص ..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجرى تكثيف الجهود لإلقاء القبض على المتهم الهارب .

أ ش أ