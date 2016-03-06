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«بديع» يؤم متهمي «أحداث الإسماعيلية» في الصلاة داخل القفص

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«بديع» يؤم متهمي «أحداث الإسماعيلية» في الصلاة داخل القفص «بديع» يؤم متهمي «أحداث الإسماعيلية» في الصلاة داخل القفص

مرشد الاخوان، محمد بديع (أرشيفية)

أمً مرشد الإخوان محمد بديع، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الإسماعيلية”، باقي المتهمين في صلاة الظهر داخل القفص المودعين به، وذلك أثناء رفع الجلسة للاستراحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الجلسة بعد قليل لاستناف المرافعة.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من الإتهمات من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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