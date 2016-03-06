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ائتلاف شباب دشنا يطالب وزير الداخلية بوقف تنفيذ نقل مأمور المركز

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ائتلاف شباب دشنا يطالب وزير الداخلية بوقف تنفيذ نقل مأمور المركز ائتلاف شباب دشنا يطالب وزير الداخلية بوقف تنفيذ نقل مأمور المركز

وزير الداخلية

تقدم ائتلاف شباب دشنا الوطني وأعضاء حركه تمرد دشنا، بطلب إلى وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن الوطني، بعدم نقل مأمور مركز دشنا، لما قام فيه من تفاني في عمله وعقد عشرات المصالحات الثأرية.
> وقال أحمد كامل الدقان، المنسق العام لائتلاف شباب دشنا الوطني في بيان له، إننا نرفض الإدعاءات التي ترمي بأن العميد محمد عبدالرحمن، مأمور مركز دشنا، على أنه على علاقة بحزب ديني، لافتاً إلى أن ذلك غير صحيح، مطالب بفتح تحقيق شامل وواسع لإظهار الحقيقية، والتي على إثرها أشيع بعملية نقله من مركز دشنا، وإن ما حدث تصوير صورة تلك الشخصية المحترمة التي مر على وجودها في قيادة مركز دشنا 3 سنوات، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين طلبوا بنقله لأغراض وخلافات شخصية مع المأمور.

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