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بدء محاكمة "بديع" و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية

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بدء محاكمة "بديع" و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية بدء محاكمة "بديع" و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، ومن المقرر أن يتم سماع مرافعة دفاع المتهم "محمد بديع".

وأودع بديع قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء، وسط المتهمين المرتدين البدلة البيضاء "ملابس الحبس الاحتياطى"، وحضر "خالد بدوى" محامى بديع إلى المحكمة للترافع بجلسة اليوم.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


>- اليوم.. سماع مرافعة دفاع "بديع" بأحداث عنف الإسماعيلية

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