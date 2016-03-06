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هيئة الاستثمار تصدق رسميا على قرار إغلاق قناة الفراعين لمدة عام

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هيئة الاستثمار تصدق رسميا على قرار إغلاق قناة الفراعين لمدة عام هيئة الاستثمار تصدق رسميا على قرار إغلاق قناة الفراعين لمدة عام
صدقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء عمر رسميا، على قرار إدارة المناطق الحرة الخاص بإغلاق قناة الفراعين لمدة عام.

وكان مجلس إدارة المناطق الحرة برئاسة حسام حداد وافق على إغلاق قناة الفراعين، لمدة عام، وذلك لمخالفتها لميثاق الشرف الصحفى والمهنى فى برنامج اليوم لتوفيق عكاشة نائب التطبيع الذى أسقطت عضويته.

و كشفت عفت عبد العظيم مدير المنطقة الإعلامية الحرة فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وقف نشاط شركة فيرجينيا المالكة لقناة الفراعين لمدة عام، جاء نتيجة مخالفة القناة المبادئ التى تراعيها القنوات الفضائية العاملة فى المنطقة الإعلامية الحرة، وبعد الاطلاع على المخالفات من خلال مجموعة اسطوانات مدمجة شاهدها مجلس الإدارة، و وجد مجلس إدارة المنطقة أن القناة خالفت البندين الأول والرابع، فالأول يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد، وهو ما ارتكبه توفيق عكاشة أكثر من مرة.

وأضافت عفت عبد العظيم لـ"اليوم السابع" أن البند الرابع يتعلق باحترام خصوصية المؤسسات والأفراد وعدم التشهير بهم دون سند من القانون، وهو أمر لم تلتزم به القناة. وأشارت إلى أن القناة خالفت مبادئ ميثاق الشرف الإعلامى المصرى والعربى وسبق لإدارة القناة التوقيع عليه والتأكيد على عدم مخالفته.


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