إحالة أمين شرطة بقسم الوايلى لـ"الجنايات" لاتهامه بقتل شاب فى منشية الصدر

أحال المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، "حسن. ا"، أمين شرطة بقسم الوايلى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل شاب فى منشية الصدر أثناء حملة أمنية بالمنطقة للقبض على اثنين من المسجلين خطر.

وكانت قوة أمنية قد توجهت إلى المنطقة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار اثنين مسجلى الخطر فى المنطقة، إلا أنهم استعانوا بأهالى المنطقة الذين استخدموا الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف فى التعدى على قوات الشرطة، ولقى شاب "26 سنة" من أهالى المنطقة مصرعه، جراء تلك الأحداث، واتهم أهله أمين شرطة بالتسبب فى مقتله عمداً أثناء الاشتباكات.

وأسفرت الأحداث عن إصابة 3 ضباط بإصابات مختلفة، حيث أصيب أحدهم بجروح قطعية فى الرأس والجبهة، وأصيب آخر بطلقات خرطوش، فيما أصيب الثالث بخلع فى الكتف، كما اعتدوا على عريف شرطة واحتجزوه لعدة ساعات وتم نقله فى حالة خطيرة إلى مستشفى الدمرداش.

فيما أنكر أمين الشرطة خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداَ أنه لم يكن ضمن القوة المصاحبة للحملة أثناء توجهه لمنشية الصدر.

- "الداخلية": أمين شرطة سابق مطلوب فى قضيتين يسلم نفسه وترحيله لقسم النزهة