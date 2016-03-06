أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رانييري: علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة.. وهذا هو سر خطورة محرز

Google+ Print
رانييري: علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة.. وهذا هو سر خطورة محرز رانييري: علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة.. وهذا هو سر خطورة محرز

أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي أن فريقه عليه أن يجري نحو اللقب بسرعة كبيرة للغاية، كما أشار إلى مهارة وقدرات رياض محرز نجم الفريق وسر تألقه.

وكان ليستر سيتي قد تفوق على مضيفه واتفورد بنتيجة 1-0، وسجل الهدف رياض محرز، ليتربع الثعالب على قمة الدوري برصيد 60 نقطة وفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الثاني.

وصرح رانييري عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس" قائلا:"من الصعب القول إن كان ليستر مختلفا عن الأندية التي دربتها سابقا، لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".

وعن رياض محرز وسر تألقه أوضح "محرز لديه مهارات جيدة للغاية ويلعب بطريقة رائعة، وطريقة تمركزه تجعله خطيرا، هل ينتقل لأحد الستة الكبار في إنجلترا؟ إنه يلعب معنا".

وأتم المدرب الإيطالي "أعلم أننا نعيش لحظات جيدة، في كل مباراة تكون صعبة كالمعركة، حاليا الوضع صعب، كل نادي له هدفه لا أعلم من سيكون خلفنا علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة كبيرة للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع