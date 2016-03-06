رانييري: علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة.. وهذا هو سر خطورة محرز

أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي أن فريقه عليه أن يجري نحو اللقب بسرعة كبيرة للغاية، كما أشار إلى مهارة وقدرات رياض محرز نجم الفريق وسر تألقه.

وكان ليستر سيتي قد تفوق على مضيفه واتفورد بنتيجة 1-0، وسجل الهدف رياض محرز، ليتربع الثعالب على قمة الدوري برصيد 60 نقطة وفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الثاني.

وصرح رانييري عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس" قائلا:"من الصعب القول إن كان ليستر مختلفا عن الأندية التي دربتها سابقا، لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".

وعن رياض محرز وسر تألقه أوضح "محرز لديه مهارات جيدة للغاية ويلعب بطريقة رائعة، وطريقة تمركزه تجعله خطيرا، هل ينتقل لأحد الستة الكبار في إنجلترا؟ إنه يلعب معنا".

وأتم المدرب الإيطالي "أعلم أننا نعيش لحظات جيدة، في كل مباراة تكون صعبة كالمعركة، حاليا الوضع صعب، كل نادي له هدفه لا أعلم من سيكون خلفنا علينا أن نجري نحو اللقب بسرعة كبيرة للغاية".