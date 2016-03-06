' بطل المكسيك ' يظهر في الدوري الإسباني بعد انتظار دام 5940 دقيقة!

كان من أبرز نجوم كأس العالم 2014 ولفت الأنظار إليه بشدة بعد تألقه في حراسة مرمى المنتخب المكسيكي في البرازيل.

وبعد تكهنات كثيرة، انتقل الحارس جييرمو أوتشوا في صفقة انتقال حر إلى إسبانيا وبالتحديد للنادي الأندلسي مالاجا في صيف موسم 2014/2015 ليصبح ثاني حراس نادي مالاجا بجوار الكاميروني كاميني.

وعلى غير المتوقع لم يستطع الحارس المكسيكي في الحصول على مركز أساسي بفريق مالاجا، وفي ظل تألق كاميني، اقتصرت مشاركات أوتشوا على مباريات كأس إسبانيا.

ومنذ انتقاله لم يشارك أوتشوا مع مالاجا سوى في 8 مباريات بكأس إسبانيا من بينها مباراتين أمام ميرانديس بكأس إسبانيا 2015/2016 والتي شهدت مفاجأة كبيرة بإقصاء مالاجا أمام نادي الدرجة الثانية بعد الهزيمة في مباراة الذهاب والإياب ولتقتصر مشاركة مالاجا على الدوري الإسباني وليصبح أوتشوا مشاهد دائم لمباريات مالاجا من على مقاعد البدلاء.

أول مشاركة

وكانت آخر مشاركة لأوتشوا ببطولة الدوري بتاريخ 14 مايو 2014 أي قبل إنتقاله لمالاجا وقبل نهائيات كأس العالم وكانت تلك المشاركة مع فريق أجاكسيو في الدوري الفرنسي بالإسبوع الأخير من موسم 2014/2013 والتي شهدت خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام سانت إيتيان ليرحل بعد ذلك عن نادي أجاكسيو الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وبعد إنتظار دام لمدة أكثر من 5940 دقيقة بالدوري الإسباني أو بما يوازي 66 مباراة تواجد خلالها أوتشوا على مقاعد البدلاء أو خارج قائمة الفريق حصل على أول مشاركة له بالدوري الإسباني وذلك خلال مباراة الإسبوع الـ28 من الموسم الحالي أمام ديبورتيفو لاكرونيا بعد إصابة كارلوس كاميني خلال الشوط الأول من المباراة.

وشارك أوتشوا بالدقيقة 37 من المباراة وكانت النتيجة تقدم مالاجا بهدف مقابل لا شىء وليستقبل بعد ذلك أوتشوا ثلاثة أهداف في أول مباراة له بالليجا، وكاد مالاجا يخسر تلك المباراة ولكن هدف عكسي بالوقت الضائع من أريباس مدافع ديبورتيفو أهدى مالاجا أول نقطة في تواجد أوتشوا في حراسة المرمى.