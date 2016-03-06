هل تعمد مؤمن زكريا الحصول على إنذار في مواجهة مصر للمقاصة؟

تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة وسيغيب بالتالي عن المباراة المحلية المقبلة لفريقه أمام ديروط في دور الـ32 لكأس مصر؟

لكن يبقى السؤال، هل تعمد مؤمن زكريا الحصول على بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة الأهلي أمام ديروط؟

علم FilGoal.com أن مؤمن لم يرغب في الاعتراض على الحكم لكنه سعى للحصول على بطاقة صفراء لكي يتخلص من رصيد الإنذارات التي في جعبته ويغيب عن مواجهة يعتبرها الغالبية سهلة للأهلي أمام فريق ديروط الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

فهو لا يريد المجازفة بالغياب عن مباراة في الدوري الذي يتصدره الفريق حاليا بفارق 9 نقاط عن الزمالك الوصيف.

وكان سمير محمود عثمان حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة السبت قد صرح أن اللاعب قام بسلوك غير رياضي لذلك أشهر في وجهه الإنذار. (طالع التفاصيل)

وسيغب مؤمن بذلك عن مواجهة ديروط التي من المقرر إقامتها 23 أو 24 مارس الجاري.