محمد فضل لـ في الجول: مواجهتنا للزمالك متكافئة بسبب غياب الجماهير

يرى محمد فضل، المهاجم المخضرم لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة الزمالك اليوم الأحد ضمن الجولة الـ21 للدوري الممتاز، كمباراة عادية بثلاث نقاط.

ويتقابل الفريقان في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري بفارق 9 نقاط عن الأهلي، وخسر المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي 3-1.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 بـ19 نقطة.

وقال فضل لـFilGoal.com: "نركز جدا في المباراة، لدينا هدف وهو إعادة المقاولون لسابق عهده، وضعنا في الدوري غير مريح ولا يليق باسم النادي".

وأضاف "الآن لا يوجد فريق كبير وآخر صغير، الكل سواء بعد غياب الجماهير، هم من كانوا يصنعون الفارق أما الآن فكل الفرص متساوية، يبقى فقط طموح كل فريق".

وعن هزيمة الزمالك من الإنتاج قبل مواجهة فريقه قال: "هي ليست مقياس.. لكل مباراة ظروفها الخاصة، أحداث الكرة سريعة للغاية، من يريد النجاح عليه التركيز مع نفسه فقط".

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وأردف صاحب الـ6 أهداف في الدوري هذا الموسم بقمصان الإنتاج الحربي والمقاولون "تألقي يعود في البداية لشوقي غريب في الإنتاج، أعطاني فرصة جيدة ولعبت بشكل أساسي وأحرزت أهداف".

وواصل "ثم يعود الأمر لمحمد عودة المدير الفني الحالي للمقاولون، عودة مدير فني جيد للغاية ويعطي لنا ثقة كبيرة، الكل هنا يحبه ويقدره ونتمنى أن نعيد المقاولون معه لسابق عهده لأنه يستحق ذلك".

وأكد "أنا أحب عودة للغاية، هو أكثر من مدرب بل أخ لي شخصيا".

وأشار "بعد كل هدف لي كنت دائما أسجد، ولكن بعد العودة للمقاولون وجدت نفسي بشكل تلقائي أحتضن عودة بعد السجود".

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وعن عدم الانضمام للمنتخب قال صاحب الـ35 عاما "أرى أن هناك رؤية للجهاز الفني وهي عدم ضم لاعبين فوق الـ30، ولكن كل المميزين في الدوري هم أصحاب الثلاثينيات مثل حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد وهاني سعيد ومحمود فتح الله ومحمد ناجي جدو".

وأتم فضل حديثه بالإجابة عن إذا كان يأمل في الحصول على لقب هداف الدوري "أجتهد في الملعب ولكل مجتهد نصيب، ما يشغلني هو فريقي فقط".

ويتساوى الثلاثي أحمد رؤوف وحسام باولو وستانلي في صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.