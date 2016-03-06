مران خاص لإكرامي استعدادا لعودته للتدريبات الجماعية

خضع حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي لمران خاص صباح اليوم الأحد تحت قيادة مدرب حراس المرمى طارق سليمان.

وفي حين يحصل بقية الفريق على راحة من التدريبات عقب العودة من الإسكندرية بعد الفوز على بتروجيت ومصر للمقاصة، يتدرب الحارس العائد من الإصابة استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية غدا الاثنين.

وكان إكرامي قد خرج مصابا من لقاء الأهلي وغزل المحلة في الجولة الـ19 من الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وغاب الحارس الأساسي عن الأهلي لمدة تقدر بـ3 أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وفي غياب إكرامي، تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي 2-2، وفاز 2-0 على بتروجيت و2-1 على مصر للمقاصة.