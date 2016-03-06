أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الغياب مستمر – عبد الفضيل وبامبو خارج الإسماعيلي أمام حرس الحدود

Google+ Print
الغياب مستمر – عبد الفضيل وبامبو خارج الإسماعيلي أمام حرس الحدود الغياب مستمر – عبد الفضيل وبامبو خارج الإسماعيلي أمام حرس الحدود

سيغيب الثنائي شريف عبد الفضيل وكريم بامبو عن قائمة الإسماعيلي في مواجهة حرس الحدود الثلاثاء في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

الثنائي مصاب ولم يشارك مؤخرا في التدريبات التي يستعد من خلالها الدراويش لاستضافة متذيل ترتيب المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي إلى جانب بهاء مجدي سيغيب عن قائمة المدرب خالد القماش الذي يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في المسابقة.

ويعاني عبد الفضيل من شد في العضلة الضامة وهي نفس إصابة بهاء مجدي، أما بامبو فغير جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في المباريات.

ولم يشارك عبد الفضيل وبامبو في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ انضمامهما له يناير الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع