الغياب مستمر – عبد الفضيل وبامبو خارج الإسماعيلي أمام حرس الحدود

سيغيب الثنائي شريف عبد الفضيل وكريم بامبو عن قائمة الإسماعيلي في مواجهة حرس الحدود الثلاثاء في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

الثنائي مصاب ولم يشارك مؤخرا في التدريبات التي يستعد من خلالها الدراويش لاستضافة متذيل ترتيب المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي إلى جانب بهاء مجدي سيغيب عن قائمة المدرب خالد القماش الذي يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في المسابقة.

ويعاني عبد الفضيل من شد في العضلة الضامة وهي نفس إصابة بهاء مجدي، أما بامبو فغير جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في المباريات.

ولم يشارك عبد الفضيل وبامبو في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ انضمامهما له يناير الماضي.