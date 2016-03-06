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دايلي ميل: ' احذر يا ماكليش من القاهرة.. ومرتضى منصور '

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دايلي ميل: ' احذر يا ماكليش من القاهرة.. ومرتضى منصور ' دايلي ميل: ' احذر يا ماكليش من القاهرة.. ومرتضى منصور '

حذرت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية، أليكس ماكليش مدرب الزمالك الجديد من الأحداث المحيطة بالقاهرة حاليا، بالإضافة إلى مرتضى منصور رئيس النادي.

وألقت الصحيفة الضوء على حالة الترقب والحذر المحيطة بالأجواء في ، مشيرة إلى إحاطة حكم مباراة بالأمن لحمايته على الرغم من عدم وجود مشجعين بملعب بتروسبورت أثناء مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي.

وأشارت الصحيفة إلى بعض من تصريحات ماكليش حول قدرته على التكيف مع الأوضاع وسرعة التعلم لديه، مع الوضع بالاعتبار أن الخسارة من الإنتاج الحربي 3-1 قد وسعت الفارق مع الأهلي بقيادة مارتن يول.

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وحسب ما ورد بالتقرير فإن المدرب يعرف كم التنافس بين الأهلي والزمالك في القاهرة، والأهم فإنه على دراية بالأمر فقد درب رينجرز في وقت سابق وكان في تنافس مع سيلتك.

واستعانت الصحيفة بتصريحات المدرب "يمكنكم أن تستبدلوا اسم جلاسجو بالقاهرة، إنها نفس درجة التنافس، الأمر يذكرني حينما تنافست مع مارتن أونيل، صديق لي يعمل هنا أخبرني أن مباراة الأهلي والزمالك على قدر شديد من التنافس القوي".

وعاد التقرير لإلقاء الضوء على الأوضاع التي يعيشها المجتمع المصري بعد 5 أعوام من الثورة، وحالة التشديد الأمني، بالإضافة إلى الاختناق المروري الشديد في القاهرة.

وأشارت لتصريحه "تحدثت مع السفارة البريطانية لكي تنصحني بخصوص مصر، عرضت علي تلك الوظيفة في العام الماضي، لكنني لم أكن متأكدا من سلامة الموقف وقتها".

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"صدق أو لا تصدق، هناك شخص نشأت معه في نفس البلدة التي نشأت فيها، يعمل للسفارة البريطانية في القاهرة، وساعدني بوبي وليامسون (مدرب منتخب كينيا الحالي) في التاصل معه والاستماع إلى نصيحته، وأخبرته عن قلقي حيال الموقف الأمني، لكنه مقنعا الجميع كان رائعا معي وأخبرني أنها مدينة ممتاز".

وعن الجماهير وحضورها أوضح التقرير أن الجماهير منعت من حضور المباريات بعد الأحداث الدامية بإستاد بورسعيد عام 2012، ورفع الحظر خلال العام الماضي، ولكن بعد وفاة 20 من جماهير الزمالك بإستاد الدفاع الجوي منعت الجماهير مجددا من حضور المباريات.

ووصفت الصحيفة، مرتضى منصور رئيس النادي بـ"العصبي" مشيرة إلى أنه أقال 5 مدربين هذا الموسم فقط، ولكنها أكدت أن مدافع أبردين السابق يعرف هذا جيدا وقبل بالمهمة وهو على علم بها.

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"أنا أعرف جيدا ظروف المهمة هنا، هذا جزء من التحدي والمهمة، الأهلي على القمة هنا، لكنني أعلم التحدي الخاص بي ليس بناء فريق شاب، بل محاولة الفوز بالدوري ولدي علم جيد بها".

ويواجه الزمالك اليوم الأحد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ21 في الدوري، آملا في تقليص الفارق مع الأهلي لـ6 نقاط.

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