عبور 43 سفينة بقناة السويس بحمولات ٢.٤ مليون طن

شهدت قناة السويس، اليوم الأحد، عبور43 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 2.4 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 26 سفينة بإجمالي حمولات 1.2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 17سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.2 طن.

جدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هي سفينة الحاويات الدنماركية EUGEN Maersk ،قادمة من فرنسا ومتجهة إلي سيريلانكا بحمولة ۱٧۱ الف طن.

أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة عبرت القناة هي سفينة الحاويات CMA CGM GEORG FORSTER التي ترفع علم بريطانيا بحمولة ۱٨۱ ألف طن.