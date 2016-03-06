غدًا | وزير الآثار يتفقد متحف ملوي ومنطقة دير البرشا بالمنيا

يزور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، غدًا الاثنين، عددًا من المواقع الأثرية الهامة والمتاحف في المنيا.

ويرافق الوزير اللواء طارق نصر محافظ المنيا، حيث يتابع إنهاء أعمال التطوير والترميم بمتحف ملوي بعد الاعتداء الذي تعرض له عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما يتفقد الوزير المنطقة الأثرية بدير البرشا، وذلك عقب تعرض الموقع لهجوم من لصوص لسرقته وتصدى لهم حراس المنطقة، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة الثالث.

يذكر أن الوزير نعى في بيان سابق له الشهداء، وقرر صرف تعويض مادي بمبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف و5 آلاف جنيه للمصاب.