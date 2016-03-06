محافظ الغربية يجتمع بممثلى شركة فرن برو الأمريكية لإقامة المنطقة اللوجيستية

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اجتماعا بقاعات الاجتماعات بديوان عام المحافظة مع ممثلى شركة فرن برو الأمريكية والمسئولة عن إقامة المنطقة اللوجيستية المراد إقامتها على مساحة 85 فدان على طريق طنطا- قطور لبحث المعوقات التى تعوق تنفيذ المشروع .

وناقش الاجتماع استكمال تغطية بعض المسطحات المائية الموجودة أمام المنطقة ورفع كفاءة الطريق المواجه لها لتسيير الحركة المرورية للسيارات، واستكمال تنفيذ شبكات المرافق.

وخلال الاجتماع تم عرض فيلم يوضح النموذج لشكل المنطقة اللوجيستية، وتتكون من مول تجارى إقليمى ومساحة لوجيستية تضم مخازن ومحلات وغيرها ومساحه أوتو زون لخدمه وصيانة السيارات ومساحة فندق ملحق به نادى اجتماعي ومدة تنفيذ المشروع 36 شهر كحد أقصى ويخدم أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويوفر المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ووجه محافظ الغربية السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع دورى كل عشرة أيام بالمعنيين بتنفيذ المشروع لذليل أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ لاختصار مدة التنفيذ.

حضر الاجتماع اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة طنطا وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع .

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